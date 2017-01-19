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Rusya'dan ilk kıtalararası füze denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füze Topol-M’yi başarıyla fırlattı.

19.01.2017 - 10:32
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  2. Dünya

Rusya'nın ilk kıtalararası balistik füzesi olan Topol-M, geçtiğimiz günlerde Rus Savunma Bakanlığı tarafından denendi.

Rusya'dan ilk kıtalararası füze denemesi

RUS SAVUNMA BAKANLIĞI BİLDİRİ YAYINLADI

Rus Savunma Bakanlığı’nın web sitesinden yayınlanan bildiride, ‘balistik füzenin fırlatılmasının amacı, bu tür bir uçuşun teknik performansını ve istikrarını teyit etmekti’ ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan ilk kıtalararası füze denemesi

11.000 KİLOMETRELİK MENZİLE SAHİP

Moskova'nın kuzeydoğusunda bulunan Plesetsk'dan fırlatılan füze Kamchatka adasına ulaştı. Rus Topol-M, RT-2PM2 ya da SS-27 "Orak B" olarak da biliniyor. Füze menzilinin ise en fazla 11.000 kilometre civarında olduğu açıklandı.

Rusya'dan ilk kıtalararası füze denemesi

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