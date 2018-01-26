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Rusya lideri Putin Afrin'deki durum hakkında bilgi aldı

Rusya lideri Vladimir Putin, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kurmayları ile görüşme yaptı, son durum hakkında bilgi aldı.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 17:29..
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Afrin'de TSK'nın ÖSO ile birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı Rusya tarafından da yakından takip ediliyor. Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir toplantı yaparak Afrin'deki durumu görüştüğünü bildirdi.

Rusya lideri Putin Afrin'deki durum hakkında bilgi aldı

"PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ"

Toplantının ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afrin konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

Peskov, "Toplantıda Kongrenin bitme aşamasında olan hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Afrin'deki durum görüşüldü ve bu bağlamda Devlet Başkanı toplantının katılımcılarını birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde bu meselenin ele alındığı konusunda bilgilendirdi." dedi.

Peskov ayrıca söz konusu toplantıda planlana Soçi görüşmesi ve Rusya'nın kendi sosyal ve ekonomik gündeminde olan meselelerin de görüşüldüğünü açıkladı.

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