Rusya: Putin yaptırımlara cevap verecek

ABD Temsilciler Meclisi, dün bazı ülkelere uygulanan yaptırımları oy birliğiyle onayladı. 419 'evet'e karşı 3 'hayır'la Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların devamına karar verildi.

YAPTIRIM NEDENLERİ AÇIKLANDI

Tasarıda; İran ve Kuzey Kore nükleer ve balistik füze programları, Rusya ise Kırım ve 2016 yılında ABD'deki seçimlere müdahale iddiası nedeniyle yaptırıma maruz kalıyor.

"PUTİN, MİSİLLEME YAPACAK"

Rusya tarafından yaptırım kararına yönelik yapılan açıklamada ise çok sert ifadeler kullanıldı. Açıklamada, ABD'nin attığı adımın uluslararası hukuk ve ticarete yönelik büyük bir ihlal olduğu ifade edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yaptırımların kanunlaşarak yürürlüğe girmesinin ardından 'ABD'ye yönelik misilleme adımı' atacağı ifade edildi.