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Rusya Ruble için çözüm arıyor

Rublenin sürekli değişen kuru ilgili bir açıklama yapan Putin, “Hiç abartmıyorum, ruble kuruyla her gün uğraşıyoruz” diye konuştu.

26.04.2017 - 10:30
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya yönetiminin ruble kurunu etkileyecek piyasa tedbirlerini aradığını belirtti.

"SÜREÇLERİ ETKİLYECEK PİYASA ARAÇLARI ARIYORUZ"

Yaroslavl Oblastı iş dünyası temsilcileri ile görüşen Putin, ruble kurunun fazla güçlenmesi konusu üzerine bir açıklama yaparak, “Bunun kilit önem taşıyan sorunlardan biri olduğunu anlıyoruz. Bana inanın, bununla her gün uğraşıyoruz, hiç abartmıyorum. Sizin bu konudan rahatsızlığınızı da anlıyoruz ve bunu sürekli olarak görüşüyoruz. Bu süreçleri etkileyecek piyasa araçlarını arıyoruz. Bu konuda fazla konuşmaktan korkuyorum çünkü bu çok tehlikeli. İhracatçıların rahatsızlığını anladığımızı dile getirmek isterim, durumu cidden etkileyecek adımlar atacağız. Bu konu üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Burada kameralar olmasaydı daha ayrıntılı bir cevap verirdim ancak şu an burada bitireceğim “dedi.

DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 54 ARTTI

Hatırlanacağı üzere 2016 yılının Ocak ayında dolara karşı 86’ya çıkan ruble kuru, şimdi dolar karşısında %54 arttı.

Mart ayında Maliye Bakanı Anton Siluanov, o dönemde 57 seviyede olan ruble kurunun gereken seviyeden %10-12 daha güçlü olduğunu ileri sürdü.

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