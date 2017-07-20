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Rusya S-400’leri görücüye çıkardı

Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği ve uzun süredir görüşmeleri devam eden S-400 hava savunma sistemlerini, Maks 2017 fuarında tanıttı.

20.07.2017 - 10:58
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Türkiye ile Rusya arasında görüşmeleri devam eden ve kontrat aşamasına gelen S-400’lerin teknik özelliklerini DHA’ya anlatan görevli Dmitry Fedorov Yureviç, St. Petersburg’da üretilen sistemin 1’den 16’ya kadar füze fırlatma imkanına sahip olduğunu ve dört tarafa dönebilme özelliğine sahip olduğunu söyledi.

SÖZLEŞME YAKIN ZAMANDA İMZALANACAK

Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ancak hangi aşamada olduğunu bilmediğini de belirten Dmitry Fedorov Yureviç, sözleşmenin yakın bir zamanda imzalanacağını tahmin ettiğini söyledi.

Rusya S-400’leri görücüye çıkardı

"TEKNİK KONULARI ÇÖZDÜK"

Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov da daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye S-400 füze sistemlerinin gönderilmesini ön gören kontratın teknik konularının çözüldüğünü, geriye sadece idari konuların kaldığını bildirmişti.
Çemezov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik konuları çözdük, geriye sadece idari konular kaldı. Kararı Rusya ve Türkiye hükümeti alacak. Şimdi Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yürütülüyor. Anlaşıldığı üzere, Türkiye bu proje için gerekli paranın bir kısmını kendisi bulacak, bir kısmını ise kredi olarak ödeyecek" dedi.

Rusya S-400’leri görücüye çıkardı

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