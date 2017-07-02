Rusya Savunma Bakanı Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Tarabya Köşkü'nde kabul etti.
KRİZ DEĞİL NEŞE VAR
Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Görüşmede çekilen fotoğraf karelerinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve masadaki isimlerin oldukça neşeli olduğu gözlendi.
PUTİN'LE TELEFON GÖRÜŞMESİ
Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Katar'da yaşananları ele almıştı.
AFRİN OPERASYONU
Rus askerlerinin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elinde bulundurduğu Afrin'den çekilmesiyle, Türkiye'nin bölgede yeni bir operasyon düzenlemesi bekleniyor.