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Rusya seyir füzelerini denedi

Rusya Savunma Bakanlığı, Oniks seyir füzelerinin Bastion sahil sisteminden Ohotsk Denizi’ndeki hedeflere yönelik fırlatma anının videosunu yayınladı.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 11:29..
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Youtube kanalında yayınlanan videoda, Rus Pasifik Filosu'nun tatbikatı kapsamında Bastion sahil sisteminden Oniks seyir füzelerinin ve savaş gemilerinden P-1000 Vulkan seyir füzelerinin fırlatma anı gösteriliyor.

Rusya seyir füzelerini denedi

500 KM'DEN TAM İSABET

Hedefe olan mesafe 250 ilâ 500 km arasındaydı. Tarafsız kontrol verilerine göre, tüm füzeler hedefleri başarıyla vurdu.Tatbikat sırasında bölgenin güvenliğini Pasifik Filosu'na bağlı 20 savaş gemisi ve savaş uçakları sağladı.

Oniks seyir füzesinin ateşlenme anı yayınladı- VİDEO

Her bir Bastion sahil sistemi, 600 km uzunluğundaki deniz kıyısını koruma görevini yerine getiriyor. Her bir sistem, 36 adet Oniks seyir füzesini taşıma kapasitesine sahip.

Rusya seyir füzelerini denedi

SURİYE'DE KONUŞLANABİLİR

Tatbikata, Pasifik Filosu'na bağlı Varyag kruvazörü, Razlive ve Moroz küçük gemileri, Tomsk nükleer denizaltı ve Bastion sahil sistemi birlikleri katıldı.

Aralarında Vulkan, Granit, Malahit ve Oniks olmak üzere toplam 7 füzenin fırlatıldığı ifade edildi. Fırlatmalar, Ohotsk Denizi'ndeki gemilerden ve Kamçatka kıyısından gerçekleştirildi. Seyir füzelerinin Suriye'de de bulundurulması gündemde.

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