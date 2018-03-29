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Rusya, St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunu kapatıyor

Rusya'nın ana aktörü olduğu casus krizinde son adım ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun kapatılması oldu.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 20:08..
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Rusya, St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunu kapatıyor

Rusya ile İngiltere arasında başlayan casus krizi ABD'nin de dahil olmasıyla büyüyor.

RUSYA, ABD KONSOLOSLUĞUNU KAPATIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov, Rusya'daki ABD misyonlarında görev yapmakta olan 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini ve ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını açıkladı.

Rusya'nın bu kararı, ABD'nin Rusya'nın Seaatle Başkonsolosluğu'nu kapatma ve 60 Rus diplomatın sınır dış edilme kararının ardından misilleme olarak geldi.

NELER YAŞANMIŞTI

ABD yönetimi, eski bir Rus ajanının, İngiltere'de eski bir Rus ajana kimyasal silah kullanılarak suikast girişimi yapıldığı iddialarının ardından, Rusya'ya karşı sert önlemler alma kararı vermişti.

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