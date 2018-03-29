Rusya, St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunu kapatıyor

Muğla Bodrum'da normal süratte seyir halinde olan bir araç, kontrolü kaybedip dükkana girdi.

Sadece işvereniniz sizi işten çıkardığında kıdem tazminatı almazsınız. Diğer hangi şartlarda kıdem tazminatı aldığını öğrenmek istiyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz.

Siz de kıdem tazminatı alabilirsiniz

1 Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi Veliaht Prens, Amerika'daki temasları kapsamında Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti. İkilinin tercihi Starbucks oldu.

2 Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride "Yerel seçimlerde İstanbul'u alacağız" diyerek iddialı açıklamalar yapan CHP, anket sonuçlarına göre geride kaldı.

3 Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu Mehmetçik tarafından bulunan beton fabrikası, YPG'nin proje terör örgütü olduğunu da ortaya koydu.

4 Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Türkiye için gurur gecesi vardı. Philadelphia 76ers takımında oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes Kanter ile karşılaştı, blokla yere serdi.

5 Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturdu.

6 Yunanistan askerleri için takas teklif etti Tutuklu askerlerini Türkiye'den geri alabilmek için elinden geleni yapan Yunanistan, takas yönteminin iyi olacağını düşünmeye başladı.