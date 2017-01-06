Rusya Suriye'den çekilmeye başladı

5 yıla yakın bir süredir Suriye'de devam eden savaş yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Bunun ilk adımları ise Rusya tarafından atılmaya başlandı.

PUTİN'İN KARARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLİYOR

Rusya, Suriye'deki askerlerinin sayısını azaltmak için yeni bir karar aldı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki güçlerimizi azaltmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GEMİLER ESKİ YERLERİNE DÖNECEK

Suriye savaşında kullanılan Amiral Kuznetsov ve kruvazör Pyotr Velikiy, Suriye'den geri dönecek ilk grup arasında yer alıyor. Bu gemiler, daha önce Rusya'da bulundukları yere geri dönecekler.