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Rus teknoloji meraklısı, göğsüne pusula taktırdı

Novosibirsk kentinde yaşayan 26 yaşındaki IT uzmanı Daniil Liktin, kuzeyin nerede olduğu her zaman bilmek için ilginç bir yöntem geliştirdi

16.05.2017 - 15:12
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Novosibirk’te yaşayan 26 yaşındaki teknoloji meraklısı Daniil Litkin, göğsüne derisinin altından geçen iki piercing yardımıyla pusula taktırdı.

TİTREYEREK YÖN BİLDİRİYOR

500 dolar değerindeki bu pusula, Litkin kuzeye döndüğü zamanlarda titreyerek yön bildiriyor. Litkin’in, pusulayı her gün çıkarıp şarj etmesi de gerekiyor.

Rus teknoloji meraklısı, göğsüne pusula taktırdı

"İLERİDE BUNUN BİR HİSSE DÖNÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Daily Mail’e konuşan ve elektronik modifikasyonların hayranı olduğunu belirten Litkin, gelecekte yönünü kendi kendine bulabileceğini savundu. Litkin "Yalnızca fikri sevdiğim için bunu yaptım, ileride de bunun bir hisse dönüşeceğini düşünüyorum. Titreşimi değil yönümü hissetmeye başlayacağım." dedi.

Rus teknoloji meraklısı, göğsüne pusula taktırdı

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