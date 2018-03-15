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Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan bir İngiltere ile karşı karşıya olunduğunu belirten Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, "Bunu başaramayacaklar" dedi.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 05:10..
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Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rus basınına Türkiye - Rusya ilişkilerini değerlendiren Rus Parlamentosu'ndan Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, "İngiltere, Türkiye'nin Rusya'yı eleştirmesini istedi. Buna dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

"NİFAK SOKMA ÇABALARI YETERSİZ"

Ankara ve Moskova arasında nifak tohumları ekmeye çalışıldığını dile getiren Leonid Slutskiy, "Bu, Suriye konulu Astana'daki üçlü dışişleri bakanları görüşmesi ile İstanbul'daki devlet başkanları görüşmesi öncesinde Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilere nifak sokma yönünde oldukça beceriksiz bir girişim. Tüm bunlar aynı zamanda Rusya'yı kötülemeye ve Suriye'yle ilgili Astana mekanizmasını bozmaya yönelik bir girişim" şeklinde konuştu.

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

MAY TÜRKİYE VE TÜM ÜLKELERE RUSYA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle ilgli olarak Türkiye dahil tüm ülkeleri olayla ilgili Rusya'yı kınamaya çağırmıştı.

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