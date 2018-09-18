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Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

Dün kaybolan uçağıyla ilgili açıklama yapan Rusya 15 askerinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 11:17..
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Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, 15 askeri taşıyan İL-20 model askeri uçağın, Akdeniz üzerinde seyir halindeyken radardan kaybolduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir son dakika açıklaması daha yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "İl-20 uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" ifadesini kullananarak, uçağın İsrailli pilotların sorumsuzluğu yüzünden düştüğünü ifade etti.

"DÜŞMANCA BİR PROVOKASYON"

Konaşenkov, "İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı" dedi.

"İSRAİL UÇAĞIMIZI KALKAN OLARAK KULLANDI"

Konaşenkov, pilotların uçağı Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin bulunduğu bölgeye, ateş hattına sürüklediğini, uçağı kalkan olarak kullandığını ifade etti.

"ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMEDİ"

Uçağı arama ve kurtarma çalışmalarına da devam ettiklerini kaydeden Konaşenkov, İsrail’in Lazkiye’de bir operasyon yapmayı planladığı konusunda Suriye’deki Rus güçlerine önceden bilgi vermediğini belirtti. Konaşenkov "Operasyonla ilgili önceden bilgi verilmedi. Uyarı, saldırıdan sadece bir dakika önce, ‘kırmızı hat’ üzerinden verildi. Bu sürede uçağın güvenli bir bölgeye çekilmesi mümkün değildi" dedi.

"CEVAP VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Konaşenkov, "İsrail hava kontrol sistemleri ve F-16 pilotları Rus uçağını görememiş olamaz, zira uçak 5 kilometre irtifadan sonra inişe geçmişti. Kasıtlı olarak bu provokasyonu yaptılar" dedi.

Konaşenkov, olanları değerlendirdiklerini ve İsrail’in bu eylemine gerektiği gibi karşılık verme hakkını ellerinde bulundurduklarını vurguladı.

Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

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