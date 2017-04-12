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Rusya ve ABD Suriye'de uçuşa yasak bölgeyi görüşecek

Rusya ve ABD dışişleri bakanları bugün bir toplantı gerçekleştirerek Suriye'de uçuşa yasak bölgeyi konuşacak.

12.04.2017 - 11:20
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Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov arasında bugün yapılacak görüşmede Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri konusunun ele alınmasının beklendiğini açıkladı.

ABD'NİN SÖYLEMLERİ 'KABA' VE 'İLKEL'

Rus haber ajanslarında yer alan açıklamalara göre Ryabkov, ABD'nin Suriye konusundaki tutumunun Rusya için hâlâ "gizemli" olduğunu söylerken, ABD'nin söylemlerinin de "kaba" ve "ilkel" olduğunu belirtti.

KUZEY KORE VE UKRAYNA KONULARI ELE ALINACAK

Ryabkov'un açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Lavrov ile buluşmasının hemen öncesine denk geldi. Görüşmede Kuzey Kore ve Ukrayna konularının da ele alınması bekleniyor.

Kuzey Kore devlet medyası dün ABD tarafından yapılacak herhangi bir saldırı girişimine Kuzey Kore'nin nükleer saldırı ile cevap vereceğini açıklamıştı.

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