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Rusya’da asılsız ihbarlara hapis cezası

Rusya Devlet Duması, telefonla asılsız ihbarında bulunanlara 10 yıla kadar hapis cezası verileceğini duyurdu.

İHA | 20.12.2017 - 15:01..
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Rusya’da telefonla asılsız ihbarların artmasının ardından, Devlet Duma’sı harekete geçti. Telefonla yapılan asılsız ihbarlara yönelik cezaların arttırılması tasarısı Duma’da yapılan bugünkü oturumda kabul edildi. Tasarı, Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Devlet İnşaat Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov ve Duma Güvenlik Komitesi Başkanı Vasily Piskarev tarafından hazırlandı.

Rusya’da asılsız ihbarlara hapis cezası

"TELEFON TERÖRİZMİ" MUAMELESİ

Duma tarafından yapılan açıklamada, kararın son dönemlerde artış gösteren asılsız ihbarlar nedeniyle alındığı bildirildi. "Telefon terörizmi" olarak nitelendirilen asılsız ihbarlar için artık cezaların caydırıcı olması öngörülüyor. Alınan kararla birlikte, asılsız ihbarda bulunan kişiler, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası çarptırılacak.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İlgili değişiklikler Rus Ceza Kanunu ve Ceza Mahkemesi Kanunu’nda da yapılacak. Asılsız bomba tehlikesi, terörist saldırıları ve bu gibi yanlış ihbarlar yapan kişiler 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalırken, asılsız ihbar nedeniyle ortaya çıkan hasarın şiddetine göre 6-10 yıl, yetkili çalışmalarının istikrarını bozmaya yönelik asılsız ihbarlar ise 6 ila 8 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Asılsız ihbar bir kişinin ölümü gibi sonuçlar doğurursa 8 ila 10 yıl arasında hapis cezası uygulanacak. Yalnızca başkent Moskova’da gerçekleştirilen ihbarlar en az 150 milyon ruble maddi hasara neden oldu.

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