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Rusya'da AVM yangını: 5 ölü 30 ağır yaralı

Rusya'da bir AVM'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin 4'ünün çocuk olduğu açıklandı.

İHA | 25.03.2018 - 23:14..
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Rusya’nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya basınında, çıkan yangında 35 kişinin kaybolduğu haberleri yer aldı.

Rusya'da AVM yangını: 5 ölü 30 ağır yaralı

30 KİŞİ AĞIR YARALI

Rusya’nın Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 1’i kadın 5 kişi hayatını kaybetti.

Yangında 30 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Rusya basınına, yangında 35 kişinin kaybolduğuna dair haberler yansıdı. Rusya Araştırma Komitesi Bölgesel Temsilcisi Svetlana Petrenko, kayıp haberinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla araştırmaların sürdüğünü duyurdu.

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