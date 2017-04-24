Rusya'da bir okulda patlama

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir okulda patlama meydana geldi. Patlamaya öğrencilerden birinin okula getirdiği el bombası neden oldu.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

El bombasının okulun bilgisayar laboratuvarında patlaması sonucunda 8'inci sınıfa giden 1 öğrenci hayatını kaybederken, 11 öğrencinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar okulun bulunduğu bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

EL BOMBASI GETİREN ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan öğrencilerden 3'ü ise yoğun bakımda. Olayın ardından okula el bombası getiren 8. sınıf öğrencisinin gözaltına alındığı belirtildi.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Okul müdürü Şamil Abakarov Ria Novosti'ye olaydan sonra bir açıklama yaptı. Abakarov, "Öğrencilerden biri sınıfa el bombasıyla geldi. Sonuç olarak el bombası sınıfta patladı." diye konuştu.

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