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Rusya'da en az 1 milyon AİDS hastası var

Sadece resmi kayıtlı AIDS vakası sayısının 1 milyonu geçtiği Rusya’da HIV pozitifli hasta oranının en yüksek olduğu şehirler açıklandı.

24.07.2017 - 10:08
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RUSYA

Rusya Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Anna Popova, hastalığın en yaygın olduğu şehirlerin Kemerovo, Novosibirsk, İrkutsk ve Yekaterinburg olduğunu söyledi.

Ülkede iki önemli salgın hastalık olduğunu söyleyen Popova, bunları “narkotik bağımlılığı ve HIV virüsü” olarak açıkladı.

SAYI SÜREKLİ YÜKSELİYOR

Rusya’da 2016 verilerine göre HIV pozitif virüs hastalık taşıyıcısı sayısı yüzde 5,4 artışla 103 bine yükselmiş durumda. BM raporunda dünya genelinde hastalığın düşüşe geçmesine rağmen Rusya’da yükselişini sürdürdüğü uyarısı yapılmıştı.

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