Rusya'da haftasonları alkol yasaklanıyor

İzvestiya gazetesinin aktardığına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Devlet Önleyici Tıp Araştırma Merkezi tarafından haftasonu alkol satışının yasaklanması teklif edildi.

Halk için sağlıklı bir yaşam stratejisi çerçevesinde getirilmesi istenen yasak ile alkolizmin ve alkolün aşırı kullanımının önlenmesi öngörülüyor.

Düzenlemede ayrıca alkol satış saati ve yerleri ile ilgili kısıtlamaların yetersiz olduğu belirtiliyor.

KARARIN UYGULANMASINA BAKANLIK KARAR VERECEK

Gazeteye konuşan Devlet Önleyici Tıp Araştırma Merkezi'nden bir kaynak "Haftasonu alkol satışının kısıtlanmasının etkili olacağını düşünüyoruz. Ancak kararın nasıl uygulanacağına Bakanlık karar verecek" dedi.

Kaynak ayrıca yasağın uygulanıp uygulanmayacağına veya nasıl uygulanacağı konusunda bakanlığın diğer kurumlarla birlikte çalışarak karar vereceğini aktardı.

RUSYA'DAKİ ALKOL YASAKLARI

Rusya'da gece 23.00'den sabah 8.00'e kadar alkol satışına izin verilmiyor. Ayrıca yerel yönetimler bu kısıtlamaları daha da sıkılaştırabiliyor.

Çeçenistan'da yalnızca sabah 8.00-10.00 arasında olmak üzere iki saat alkol satışına izin veriliyor. Ulyanovsk bölgesinde ise haftasonunda alkol satışı tamamen yasak.