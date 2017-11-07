Rusya'da 'Hannibal' dehşeti

İnternetten tanıştığı kadını, bir pansiyonda akşam yemeğine davet eden Anatoliy Ezhkov, alkol içirdiği 41 yaşındaki hemşireye oldukça kötü davrandı.
4 SAAT BOYUNCA SÜREN İŞKENCE
Rusya'da 'Hannibal Lecter' adıyla anılan 'Canavar' Anatoliy Ezhkov, alkolün etkisiyle kendinden geçen kadının kulaklarını, burnunu ve parmak uçlarını ısırarak kopardı. Korkunç çile yaklaşık 4 saat boyunca devam etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ezhkov sadece bununla da kalmayarak, talihsiz kadının omurgasını da parçaladı. Kadın yaşadığı dayanaılmaz acıyla birlikte çığlık atarak canını kurtarmayı başarırken, apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SALDIRGAN KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan Ezhkov'un olayın ardından polisler tarafından yakalandığı, mahkemeye çıkarıldıktan sonra da kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.