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Rusya'da 'Hannibal' dehşeti

Rusya'nın Kurgan kentinde internetten tanıştığı kadınla buluşan Anatoliy Ezhkov, kadına 4 saat boyunca işkence yaptı.

07.11.2017 - 11:22
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İnternetten tanıştığı kadını, bir pansiyonda akşam yemeğine davet eden Anatoliy Ezhkov, alkol içirdiği 41 yaşındaki hemşireye oldukça kötü davrandı.

Rusya'da 'Hannibal' dehşeti

4 SAAT BOYUNCA SÜREN İŞKENCE

Rusya'da 'Hannibal Lecter' adıyla anılan 'Canavar' Anatoliy Ezhkov, alkolün etkisiyle kendinden geçen kadının kulaklarını, burnunu ve parmak uçlarını ısırarak kopardı. Korkunç çile yaklaşık 4 saat boyunca devam etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ezhkov sadece bununla da kalmayarak, talihsiz kadının omurgasını da parçaladı. Kadın yaşadığı dayanaılmaz acıyla birlikte çığlık atarak canını kurtarmayı başarırken, apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rusya'da 'Hannibal' dehşeti

SALDIRGAN KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Ezhkov'un olayın ardından polisler tarafından yakalandığı, mahkemeye çıkarıldıktan sonra da kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

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