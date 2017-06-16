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Rusya'da kadın viagrası ödül aldı

Rus Ivix firması, geliştirdiği ‘Kadın Viagrası’ 4. Startup Village konferasında birincilik ödülü aldı.

16.06.2017 - 09:12
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viagra

80 ülkeden 20 bin katılımcının olduğu konferansta firma beş milyon rublelik (90 bin dolar) büyük ödülün sahibi oldu.

RBTH’nin aktardığına göre, ilaçla ilgili açıklama yapan Ivix Başkanı Dmitriy Golikov, “Women’s Viagra (Kadın Viagrası) ilacımızın yalnızca takma adı. Zira viagra ereksiyon bozukluğunu tedavi ediyor, kadınlar da ereksiyon sorunu yaşamıyor.” dedi.

"KISIRLIĞI DA TEDAVİ EDEBİLECEĞİZ"

Farklı bir molekülün ve bu molekülün beyine daha önce bilinmeyen bir etkisinin ilacı başarılı kıldığını söyleyen Golikov “İlacımız beyini ve genel anlamda cinsel ilişki ve üreme olarak ayrılan cinsel davranışları etkiliyor. Bu nedenle kısırlığı da tedavi edebileceğiz. Burun spreyi biçimindeki bu ilacın hormonlarla hiçbir ilgilisi yok” ifadelerini kullandı.

Golikov, ilacı dört buçuk yılda geliştirdiklerini de ifade etti.

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