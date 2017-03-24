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Rusya'da Putin-Le Pen buluşması

Putin ile bir araya gelen Le Pen, Avrupa Birliği'nin ambargo kararını eleştirdi, Rusya ile ilişkilerin güçlenmesini savundu.

24.03.2017 - 15:11
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'le bir araya geldi.

Putin, istediği her Fransız politikacıyla görüşme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

FRANSA-RUSYA İLİŞKİLERİ

"Fransa'yla olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Fransız iktidar ve muhalefet temsilcileriyle eşit ilişkiler kurmaya çalışıyoruz" diyen Putin, şöyle devam etti: "Fransa'daki seçim kampanyasına hiçbir biçimde müdahale etmek istemiyoruz. Ancak Fransız siyasi parti temsilcileriyle görüşme hakkını saklı tutuyoruz. Tıpkı Avrupa ve ABD'deki ortaklarımızın yaptığı gibi."

Rusya'da Putin-Le Pen buluşması

Rusya'yı ziyaret eden Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, başkent Moskova'da Duma Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeleriyle de bir araya geldi.

RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR APTALCA

AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları değerlendiren Le Pen, "Biz her zaman yaptırımlara karşı çıktık. Bunun adil olmadığını, hatta aptalca olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ.."

Fransız siyasetçi, "İkili ilişkiler hakkındaki görüşüm değişmedi. Umarım, iki ay sonra imkan oluşursa, bu görüşümü devam ettireceğim. Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi taraftarı olduğumu biliyorsunuz. Rus-Fransız işbirliği, terörle ve cihatçı hareketlerle mücadelede son derece önemli ve gerekli" şeklinde konuştu.

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