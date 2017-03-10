Rusya'da Putin-Netanyahu görüşmesi

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ortadoğu’daki gelişmeler, Suriye krizi, terörle mücadele ve Rusya-İsrail ilişkileri müzakere edildi.

SIK SIK GÖRÜŞÜYORLAR

Putin, İsrail’le iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, Netanyahu ile sık sık görüştüklerini söyledi.

Netanyahu’yu Moskova’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, onu Yahudilerin Purim Bayramı dolayısıyla kutladı.

İSRAİL-RUSYA İLİŞKİLERİ

Netanyahu da İsrail ve Rusya arasındaki ticari, kültürel ve turizm ilişkilerinin sürekli geliştiğini belirtti.

İsrail’de yaşayan Rusya göçmeni Yahudilerin iki ülke arasında köprü oluşturduğunu ifade eden Netanyahu, İsrail ve Rusya arasında emeklilik sözleşmesi konusunda sağlanan anlaşma için Putin’e teşekkür etti.

İran’a yönelik eleştirilerde bulunan Netanyahu, İran’ın İsrail devletini yok etmek istediğini fakat kendilerini korumaya gücü yetecek ordularının olduğunu belirtti.