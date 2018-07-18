Rusya'da sel felaketi: 1 ölü

Rusya'nın Krasnodar şehrinde 3 gündür hızını kesmeden yağan yağmur bölgeyi felaketin eşiğinden döndürdü.
1 KİŞİ KAYBOLDU
Sel felaketi sonrasında birçok kişi evsiz kalırken 1 kişi kayboldu, bir kişi de yaşamını yitirdi. Sel felaketi nedeniyle güneydeki şehirlerde bazı yollar çöktü, evleri ise su bastı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yetkililer dün Soçi'de denize girmeme uyarısı yaptı. Uyarıları dikkate almayan 19 yaşındaki bir genç, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Ancak arama çalışmaları devam ediyor.