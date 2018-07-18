Rusya'da sel felaketi: 1 ölü

Rusya'nın Krasnodar şehrinde 3 gündür hızını kesmeden yağan yağmur bölgeyi felaketin eşiğinden döndürdü.

1 KİŞİ KAYBOLDU

Sel felaketi sonrasında birçok kişi evsiz kalırken 1 kişi kayboldu, bir kişi de yaşamını yitirdi. Sel felaketi nedeniyle güneydeki şehirlerde bazı yollar çöktü, evleri ise su bastı.

Rusya'da sel felaketi İZLE



ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer dün Soçi'de denize girmeme uyarısı yaptı. Uyarıları dikkate almayan 19 yaşındaki bir genç, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Ancak arama çalışmaları devam ediyor.