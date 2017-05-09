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Rusya'da 'Zafer Günü' kutlamaları başladı

Rusya'nın çeşitli şehirlerinde 'Zafer Günü' kutlamaları bugün start alırken en büyük gösteri Moskova'daki Kızıl Meydan'da gerçekleşti.

09.05.2017 - 09:57
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Rusya'da 'Zafer Günü' kutlamaları başladı

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda elde ettiği zafer, her sene 9 Mayıs'ta kutlanıyor. Bu zafer için ise bugün ülkenin çeşitli bölgelerinde törenler düzenleniyor.

Rusya'da 'Zafer Günü' kutlamaları başladı

EN BÜYÜK ASKERİ TÖREN

Bu törenlerin en büyüğü bu sene Kızıl Meydan'da gerçekleştirildi. Geçit yürüyüşüne bu yıl 10 bin asker, 114 askeri teçhizat ve 72 hava aracı katıldı. Rusya'nın ordusunda geçen yıldan 2 kat daha fazla olarak 210 kadın asker bulunuyor.

Rusya'da 'Zafer Günü' kutlamaları başladı

"AVRUPA VE TÜM DÜNYANIN ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİM DEDELERİMİZİN SAYESİNDE KAZANILDI"

Putin 'Zafer Günü için bir konuşma yaptı. Konuşmasında Putin, "Savaş milyonların hayatına neden oldu. Ancak Nazizizm'in kanlı politikası Sovyetler Birliği sayesinde sona erdi. Hayır, hiçbir zaman, Rusya halkını köleleştirecek hiçbir güç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Avrupa ve tüm dünyanın özgürlüğü bizim babalarımız ve dedelerimiz sayesinde kazanıldı. Rus Silahlı Kuvvetleri, her türlü tehdidi geri püskürtme gücüne sahip." şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından ise 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Rusya'da 'Zafer Günü' kutlamaları başladı

Rusya'da 'Zafer Günü' kutlamaları başladı

Rusya'da 'Zafer Günü' kutlamaları başladı

Rusya'da 'Zafer Günü' kutlamaları başladı

Rusya'da 'Zafer Günü' kutlamaları başladı

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