Rusya'dan ABD’li diplomatlara davet

1 Adana'da trajikomik hırsızlık olayı İş yerine hırsızların girdiğini öğrenen dükkan sahibi, kepenkleri kapatıp polisi aradı, kapana kısılan hırsızları polise yakalattı..

2 Çukurova Havalimanı'nın inşaatı başlıyor İhale süreci tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatına en kısa sürede başlanacak.

3 ABD'nin El Bab'da vermek istediği desteğin ayrıntıları Pentagon, Türkiye'nin PYD'ye dokunmaması için vaat ettiği yardım listesindekilere ihtiyaç yok. Hâl böyle olunca Türkiye reddediyor.

4 Ece Temelkuran fikirleri yüzünden Zağreb'e sığınmış(!) İngiliz BBC Ece Temelkuran'ı Türkiye'nin en değerli yazarlarından biri sanmış olacak ki Zagreb'e kadar gidip röportaj yapmış..

5 Antalya Havalimanı'na yeni terminal yapılacak Antalya Havalimanı, özel uçak ve jetler için 1100 dönüm genişletilecek.

6 Reina saldırganının kimliği belli oldu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reina'daki terör saldırısını düzenleyen teröristin kimliğinin belirlendiğini söyledi.