Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Halep'tekine benzer insani koridorların Musul'da da oluşturması yönündeki sorulara yanıt verirken, insani yardım koordinasyonundan Irak hükümetinin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

IRAK HÜKÜMETİ İÇİN "KULLANILIP ATILACAKLAR" DEDİ

Sputnik'in haberine göre Pentagon'un bu açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucuları nerede? Halep'e ağıt yakanlar nerede? Siz de mi ABD Savunma Bakanlığı'nın bu ifadelerinden utanç duyuyorsunuz? Şunu bilin ki bu, düşünsel ve fiziksel olarak kendini savunacak güçte olmayan tüm ülkeleri aynı son bekliyor: Kullanılıp atılacaklar" dedi.