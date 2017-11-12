Rusya'dan ABD'ye medya misillemesi

Vietnam'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin şu ifadeleri kullandı:

"Halk arasında söylendiği gibi, bu kadar hüzün verici olmasaydı, komik olurdu. Zira ABD'de bunu yapanlar sürekli olarak göğüs gere gere ‘gayretli demokratlar', dünyada bir numara olduklarını söylüyordu ve bu bağlamda ifade özgürlüğü her zaman demokrasinin ışığı gibi öne çıkarılıyordu. İfade özgürlüğü olmadan demokrasi de var olamaz. ABD'de yayın kuruluşlarımıza yapılan saldırı şüphesiz ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır."





"RT, ABD'DE HİSSETİĞİ BASKIYI BAŞKA HİÇBİR YERDE HİSSETMEDİ"

Daha önce ABD Adalet Bakanlığı, RT America'ya 'yabancı ajan' olarak kaydolması için pazartesiye kadar süre vermişti. Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, talebin yerine getirilmesi için verilen süre bitiminin ‘yamyamca' olarak belirlendiğini, RT televizyonunun ABD'de hissettiği baskıyı başka herhangi bir ülkede hissetmediğini belirtmişti.

Geçtiğimiz ekim sonunda Twitter, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine sözde müdahalesini gerekçe göstererek RT ve Sputnik'in sahip olduğu tüm hesaplardan gelen reklamları engelleme kararı aldığını açıklamıştı.

ABD kongre üyeleri ayrıca, seçimlerin sona ermesinden birkaç ay sonra ülkede yayına başlamış olmasına rağmen başkanlık kampanyasına ‘müdahale ettiği' iddiasıyla Sputnik radyosu hakkında da soruşturma açılması çağrısında bulundu.

"AYNI ŞEKİLDE YANIT VERİLECEK"

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da ABD'de Rus yayın kuruluşlarına yapılan baskılara karşı alınacak tedbirler görüşülüyor. Milletvekilleri özellikle CNN, Amerika'nın Sesi, Özgür Avrupa Radyosu gibi yabancı yayın kuruluşlarının ‘yabancı ajanlar' yasasına dâhil edilmesini öneriyor.

Putin, "Dün gördüğüm kadarıyla şu anda Devet Duması'nda görüşülen şeyler belki de fazla sert olabilir, fakat bu doğal bir şey, çünkü iktidarı temsil eden makamlar ortamında aşırı uç değerlendirmeler, sert yorumlar ve katı öneriler duyulabilir. Fakat biz, yanıtımızı mutlaka formül haline getirmeliyiz ve bu yanıt, karşı tarafa aynı şekilde verilecek" ifadelerini kullandı.