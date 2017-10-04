Rusya'dan ABD'ye terör suçlaması

ABD, Suriye'de DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PYD'ye destek vermeye devam ediyor.

Konaşenkov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’de Beşşar Esed rejimi güçlerine yönelik saldırıların birçoğunun, Amerikalı birliklerin konuşlandığı bölgelerden geldiğini iddia etti.

ABD'NİN YPG'YE DESTEKLERİ

Bölgedeki saldırıların arasında tek bir bağlantı olduğunu savunan Konaşenkov, “Bu saldırıların tümü, Suriye-Ürdün sınırındaki, ABD birliklerinin konuşlandığı el Tanf’tan geliyor.” ifadelerini kullandı.

DEAŞ'LA MÜCADELEDE EN BÜYÜK ENGEL

Konaşenkov, Suriye’de DEAŞ’la mücadelede en büyük engelin, terör örgütünün askeri kapasitesiyle ilgili olmadığını savunarak, “ABD’nin Suriye’de terörist gruplara verdiği destek, ülkedeki teröristlerin yok edilmesinin önündeki en büyük engel.” değerlendirmesinde bulundu.