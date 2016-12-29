taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.548
USD
3,5360
EURO
3,6870
ALTIN
129,89
PETR
55,9200

Rusya'dan ABD'ye yaptırım resti

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'un olası yeni yaptırımları dahil düşmanca adımlara yanıt verileceğini belirtti

AA | 29.12.2016 - 00:53
  1. Haberler
  2. Dünya

Olası yaptırımlar, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale iddiasıyla ilişkilendiriliyor. ABD idaresinin, kendine uygun adaya destek olmak amacıyla bu dezenformasyonu 6 ay önce başlattığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Şimdi de başarısızlığı için bahane arıyorlar ve çok daha büyük bir şiddetle Rus-Amerikan ilişkilerinden intikam alıyorlar" dedi.

"RUSYA KORKUTULMAYA ÇALIŞILIYOR"

ABD Başkanı Barack Obama idaresinin Rusya'yı yine yaptırımları genişletme, diplomatik nitelikli tedbirler ve bilgisayar sistemlerine karşı sabotajlar ile korkutmaya çalıştığı ifade edilirken, bunun ‘ABD medyasında açıkça uydurulmuş sızıntılar' yardımıyla yapıldığı kaydedildi.

Washington'un yeni düşmanca adımlar atması durumunda buna yanıt verileceği belirtilen açıklamada, "Bu, ABD'deki Rus diplomatik temsilciliklere karşı her türlü eylemleri de ilgilendiriyor. Bu eylemler, Rusya'daki ABD'li diplomatlara yansıyacak" ifadelerine yer verildi.

Washington Post gazetesi, ABD'nin bu hafta Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ilan edebileceğini aktarmıştı. Neden olarak, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale gösteriliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili yeni iddia

Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili yeni iddia

3
Nijerya'da bin 240 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı

Nijerya'da bin 240 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı

1
Rusya'dan ABD'ye yaptırım resti

Rusya'dan ABD'ye yaptırım resti

1
Netanyahu: Kerry'nin konuşması İsrail karşıtlığıdır

Netanyahu: Kerry'nin konuşması İsrail karşıtlığıdır

4
Bu Çorba Yağları Yakıyor

Bu Çorba Yağları Yakıyor

0
Ana Ivanovic tenisi bıraktı

Ana Ivanovic tenisi bıraktı

0
Riekerink: Utanç duyuyorum

Riekerink: Utanç duyuyorum

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM