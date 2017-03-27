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Rusya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama

Kremlin, Rusya'da Pazar günü meydana gelen protestolarla ilgili açıklama yaptı.

27.03.2017 - 13:34
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Kremlin yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa Birliği'nin gösteriler sırasında gözaltına alınanları serbest bırakılması yönündeki çağrıları reddetti.

Rusya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama

MADDİ YARDIM TEKLİFİ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov protesto gösterileri için 'provokasyon' ifadesini kullandı ve muhaliflerin insanları gelecekte tekrar yasaları ihlal etmeye teşvik edebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

Yapılan açıklamada çocuklara protestolara katılmaları için maddi yardım teklif edildiği iddia edildi.

Rusya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama

ARBEDE YAŞANMIŞTI

Navalnıy Pazar günü başkent Moskova'da, gösterilere giderken bir metro durağı yakınında polis tarafından gözaltına alınmıştı. Muhalif liderin polis aracına bindirilmesi sırasında protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Ülke genelinde son 5 yılın en büyük protestolarına binlerce kişi katılmış, en az 500 gösterici gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğu gençler.

Rusya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama

AB VE ABD TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, göstericilerin gözaltına alınmasını "demokrasiye hakaret" olarak nitelendirdi. Toner "Rusya hükümetine barışçıl göstericileri acilen serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz. Alexei Navalny'nin gözaltına alınmış olmasından da rahatsızlık duyuyoruz." dedi.

AB'den de Pazartesi sabahı benzer bir açıklama geldi. Rusya'da göstericiler, adı yolsuzluk iddialarına karışan Başbakan Dimitri Medvedev'in istifasını istiyor.

Rusya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama

SLOGANLAR ATILDI

Gösterilerde "Kahrolsun Putin", "Putinsiz Rusya" sloganları atılmıştı. Aleksey Navalnıy ise Kremlin'e yakın üst düzey yetkilileri hedef alan yolsuzlukla mücadele eylemleriyle biliniyor.

Geçen yıl yargılandığı bir davada suçlu bulunan Navalnıy, cumhurbaşkanlığı seçiminde Vladimir Putin'e karşı aday olmamamıştı.

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