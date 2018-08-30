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Rusya'dan Akdeniz'de dev İdlib tatbikatı

Suriye rejimi ile İdlib'e karşı tetikte bekleyen Rusya, 1-8 Eylül tarihlerinde Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçağın yer alacağı bir tatbikat gerçekleştireceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 16:21..
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Rusya'dan Akdeniz'de dev İdlib tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1-8 Eylül tarihlerinde Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev'in yönetiminde bir tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamaya göre, tatbikatta Rus donanmasından 25 gemi, Hava Kuvvetleri'nden 30 uçak yer alacak.

DEV KAPSAMLI TATBİKAT

Tatbikatta Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Hazar filolarından gemiler görevlendirilecek. Gemiler Marşal Ustinov füze kruvazörünün yönetiminde olacak. Uçaklar arasında da Tu-160, Tu-142MK ve İl-38 denizaltı savar uçaklarının yanı sıra Su-33 ve Su-30SM uçakları olacak.Rusya'dan Akdeniz'de dev İdlib tatbikatı

Uluslararası kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek tatbikat sırasında güvenlik amacıyla eğitim bölgelerinin gemi geçişi ve uçaklar için tehlikeli olacağı bildirilecek.

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Rusya'dan Akdeniz'de dev İdlib tatbikatı

KİMYASAL PROVAKASYONA KARŞI

Öte yandan tatbikatla ilgili bilgi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın İdlib'de militanlar tarafından bir kimyasal saldırı provokasyonunun hazırlandığı ve bu provokasyonun Batı tarafından Suriye ordusuna saldırı gerçekleştirmek için kullanılacağı uyarısını yaptığı bir dönemde geldi. Bakanlığa göre, Şam tarafından yapıldığı ileri sürülecek saldırı bahane olarak kullanılacak.

Rusya'dan Akdeniz'de dev İdlib tatbikatı

BATI'YA GÖZDAĞI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Akdeniz'deki askeri varlığını arttırdığını, 25 Ağustos'ta ABD Donanmasına ait destroyer gemisi Ross'un içinde 28 Tomahawk kruz füzesi ile birlikte Akdeniz'e girdiğini, bu füzelerle Suriye'nin her yerinin vurulabileceğini ifade etmişti.

Bununla birlikte ABD öncülüğündeki batılı güçlere karşı Rusya'nın da "bölge hakimiyeti" mesajı vermek için bu faaliyeti yürüttüğü belirtiliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Suriye'de teröristlerin kontrolünde kalan tek bölge olan İdlib'in kurtarılması gerektiğini söylemişti.

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