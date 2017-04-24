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Rusya'dan buğday açıklaması

Buğdayın vergisiz alımının durdurulmasına ilişkin görüşülecek.

24.04.2017 - 15:00
  1. Haberler
  2. Dünya

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Rusya Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rusya'dan bir heyetin, buğdayın vergisiz alımının durdurulmasına ilişkin görüşmeler yapmak üzere yakın zamanda Türkiye'ye gideceğini duyurdu.

Gruzdev, Türkiye'nin buğday ve ayçiçek yağı gibi bir dizi ürünün Rusya'dan vergisiz alımını durdurmasına ilişkin olarak, "Bu sınırlamaların kaldırılacağına inanıyoruz. Sınırlamaların ne zaman kaldırılacağıysa, Türkiye'ye yakın zamanda göndereceğimiz heyetin yapacağı görüşmelerin konusu olacak." dedi.

"TÜRKİYE BİZE RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI"

"Türkiye bu sınırlamalar konusunda bize resmi bir açıklama yapmadı." diye devam eden Gruzdev, söz konusu sınırlamaların sadece Rusya'ya karşı getirilmasi halinde bu kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

Gruzdev ayrıca, sorunun çözülmesi için gerekirse iki ülkenin başbakanlarının bir araya gelebileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.

Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.

Kommersant'ın bazı kaynaklarıysa, Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.

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