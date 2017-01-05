taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.629
USD
3,5787
EURO
3,7809
ALTIN
135,48
PETR
56,3000

Rusya'dan CIA Başkanına sert yanıt

Rus siyasetçi Frants Klintseviç, CIA Başkanına John Brennan'a ''ABD, yakılıp yıkılmış bir yeryüzünden başka ne bıraktı.'' dedi.

İHA | 05.01.2017 - 11:10
  1. Haberler
  2. Gündem
Rusya'dan CIA Başkanına sert yanıt

Rusya’nın Suriye’de ‘yıkım’ gerçekleştirdiğini ifade eden ABD Merkez Haberalma Teşkilatı Başkanı John Brennan’a Rus siyasetçiden sert yanıt geldi.

''ABD, YAKILIP YIKILMIŞ BİR YERYÜZÜNDEN BAŞKA NE BIRAKTI''

Brennan’ın Rusya’nın Suriye’de “yakıp yıkma taktiği” uyguladığına dair ifadelerin gerçekdışı olduğunu dile getiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Frants Klintseviç, “ABD, yakılıp yıkılmış bir yeryüzünden başka ne bıraktı” ifadesini bildirdi.

Rusya'dan CIA Başkanına sert yanıt

(CIA Başkanı John Brennan)

''MOSKOVAYI SUÇLAYAN AÇIKLAMALAR TEMELSİZDİR''

Klintseviç, “CIA Direktörü John Brenna, Rusya’nın Suriye’de yakıp yıkma taktiği uyguladığına dair tek bir kanıt bile sunmadı. Brennan’ın ifadeleri ABD’deki başkanlık seçimleri boyunca siber saldırılar gerçekleştirdiğine dair suçlamalar Moskova’yı suçlayan açıklamaları temelsiz” açıklamasını yaptı.

Rusya'dan CIA Başkanına sert yanıt

(Rus siyasetçi Frants Klintseviç)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

67
Doğan Holding merkez binasında arama

Doğan Holding merkez binasında arama

95
Fırat Kalkanı'nda 38 DEAŞ'lI terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı'nda 38 DEAŞ'lI terörist öldürüldü

55
İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

13
Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

120
CIA ajanı Nixon Saddam Hüseyin'i anlattı

CIA ajanı Nixon Saddam Hüseyin'i anlattı

28
Karavaev İstanbul'a geldi

Karavaev İstanbul'a geldi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM