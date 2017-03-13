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Rusya'dan iki ülkeye çağrı

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerginlikten sonra iki ülkeye de itidal çağrısında bulundu.

13.03.2017 - 15:00
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitriy Peskov ‘dan Hollanda krizine ilişkin yorum geldi.

SAKİN OLMAYA ÇAĞIRDI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Ankara ve Amsterdam'ı yaşanan gerilimden sonra sakin olmaya çağırdı.

Peskov "Hem Lahey hem de Ankara'yı, iki ülke arasında ortaya çıkan gerginliğin yapısalcılaştırılması ve azaltılması yönünde davranmaya davet ediyoruz” dedi.

"İKİ ÜLKENİN BU DURUMDAN KURTULABİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Sözcü Peskov “Türkiye ve Hollanda’nın bir arabulucuya ihtiyaç duyacağını sanmıyoruz. Biz iki ülkenin bu durumdan kurtulabileceğine inanıyoruz” dedi.

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