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Rusya'dan Kuzey Kore açıklaması

Rusya, Kuzey Kore'nin füze denemesine karşı tepkilerin kolektif olması gerektiğini vurguladı.

13.02.2017 - 10:06
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Kuzey Kore balastik füze denediğini ve başarılı olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine birçok ülkeden Kuzey Kore'ye tepkiler yağdı.

TEPKİLER KOLEKTİF OLMALI

Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rus haber ajansı İnterfax'a yaptığı açıklamada, "Şimdi en önemlisi, uluslararası toplumun göstereceği tepkinin hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kapsamında hem de 5+1 mekanizması kapsamında kolektif olmasıdır. Gerek ABD, gerek Güney Kore, gerek Japonya olsun her hangi bir ülkenin tek taraflı tepkisi zaten gerginleşmiş durumu daha da gerginleştirecek." dedi.

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