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Rusya'dan Münbiç açıklaması

Rusya, PYD/PKK'nın kontrolündeki Münbiç'in, bugünden itibaren Suriye ordusuna devredileceğini açıkladı.

03.03.2017 - 15:19
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Rusya'dan Münbiç açıklaması

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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Münbiç'in, Suriye ordusuna devredileceğini söyledi.

REJİME BIRAKILACAK

Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, terör örgütü PYD/PKK'nın, Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esad güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi.

DEVLET FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLMEYE BAŞLANACAK

Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Münbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, "Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD, YPG, bazı yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslında PYD'nin DEAŞ'ın ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiği iddiamızı doğrulayan, ispatlayan bir gelişme. Birbirine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç günlük hareketlilikten gördük." demişti.

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