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Rusya'dan PYD'ye davet

Rusya, Suriye sorununun çözümü için yapılan görüşmeler kapsamında PYD heyetini Moskova'ya çağırdı.

26.01.2017 - 13:21
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PYD

PYD Fransa Temsilcisi Halit İsa, Rusya'nın PYD'de den 3 kişiyi Moskova'ya çağırdığını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceklerini duyurdu. Sputnik'e konuşan İsa, şunları söyledi:

"RUSYA, BİZİ MOSKOVA'YA DAVET ETTİ"

"Rusya, Suriye sorununun çözümü için görüş alışverişinde bulunmak ve bizim düşüncemizi almak amacıyla 4 gün önce PYD'yi Moskova'ya davet etti. Rusya, PYD'deden Kobani Kantonu Eş başbakanı Enver Müslim, PYD Eş başkanı Asya Abdullah ve beni görüşmelere davet etti. Biz de daveti kabul ettik. Görüşmeler için ben Moskova'ya geldim. Asya Abdullah ve Enver Müslim de imkan olsa Moskova'ya gelecekler. Yarın sabah saat 09:00 sularında Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile resmi bir toplantı yapacağız. Toplantıda Suriye muhalefeti de olacak.

"SURİYE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ OLACAK"

Resmi toplantı sonrası belki Ruslarla ayrı bir toplantımız olur. Lavrov dışında da belki başka Rus yetkililerle toplantılarımız olur. Toplantıda 8 Şubat'ta yapılacak Cenevre görüşmeleri konuşulacak. Onunla ilgili görüşlerimiz alınacak. Rusya toplantıda bize Astana'da ne olup bittiğini de söyleyecek. Suriye sorununun çözümü için bir görüş alışverişi olacak"

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