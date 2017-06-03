Rusya'dan S400 alımında sona doğru

Rusya'nın ASELSAN'ı olan Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, S400 füze sistemlerine ilişkin anlaşmanın neredeyse tamamlandığını duyurdu.

Çemezov, Moskova'nın satın alma işlemi için Ankara'ya kredi verme olasılığını düşündüğünü ifade etti.

S400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

"MALİ KONULAR KONUŞULUYOR"

St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF 2017) çerçevesinde gazetecilere konuşan Çemezov, "S-400 sistemleri için görüşmeler sürüyor, anlaşmanın tüm teknik konuları üzerinde anlaşıldı. Şimdi gerçekleştirmekte olduğumuz görüşmeler mali konularla ilgili. Türkiye, kredi almak istiyor" dedi.

Çemezov, Türkiye ve Rusya maliye bakanlarının konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdiklerini, ancak görüşmenin sonucuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını da sözlerine ekledi.