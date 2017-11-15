taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.973
USD
3,8883
EURO
4,5931
ALTIN
160,32
PETR
61,5700

Rusya'dan Theresa May'e cevap

Theresa May'in Rusya ile ilgili sert sözlerine cevap gecikmedi.

15.11.2017 - 11:18
  1. Haberler
  2. Dünya

Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Charles Bowman'ın dün verdiği bir yemekte konuşan May, Rusya ile ilgili suçlamalar ve iddalarda bulundu.

"RUSYA'NIN NE YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

May; Rusya'nın Batı'da karışıklık çıkarmak istediğini ve "bilgiyi silahlaştırdığını" öne sürerek, "Rusya'ya basit bir mesajım var. Ne yaptığını biliyoruz ve başaramayacaksın çünkü demokrasilerimizin direncini, açık ve özgür toplumların kalıcı cazibesini ve Batılı milletlerin bizi birleştiren ittifaklara bağlılığını hafife alıyorsun. Rusya, bilgiyi silahlaştırmaya çalışıyor. Rusya, devlet medyası eli ile Batı'da karışıklık yaratmak ve kurumlarımızın altını oymak için yalan haberler yapıyor ve fotoshoplanmış fotoğraflar kullanıyor." diye konuşmuş ve dünyada yaşanan kötü olaylardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Rusya'dan Theresa May'e cevap

"BİZ DE SENİN NE YAPTIĞINI BİLİYORUZ THERESA"

Bu açıklamalara Rusya'nın cevabı ise gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından İngiltere Başbakanı Theresa May'e "Biz de senin ne yaptığını biliyoruz. Sevgili Theresa, umuyoruz, bir gün Kırım Massandra kırmızı şarabını denersin." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Rusya'dan Theresa May'e cevap

İlginizi Çekebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong traktör fabrikasını gezdi
Nükleer krizin bir numaralı mimarı olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesindeki traktör fabrikasını gezdi.
Dünyanın ilk titanyum arabası
Dubai'de devam eden otomobil fuarında titanyumdan yapılmış süper araç görücüye çıktı.
Çin: Venezuela ile iş birliğimiz sürecek
Çin Hükümeti, Venezuela'nın olağanüstü borçlanmasına karşın iş birliğinin sürdüğünü açıkladı.
Yeni Zelanda'dan mültecilere destek planı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde kalan mültecilere 3 milyon dolar yardımda bulunacaklarını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

83
PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

94
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

318
Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

134
Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

160
Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

99
47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM