Rusya'dan Theresa May'e cevap

Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Charles Bowman'ın dün verdiği bir yemekte konuşan May, Rusya ile ilgili suçlamalar ve iddalarda bulundu.

"RUSYA'NIN NE YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

May; Rusya'nın Batı'da karışıklık çıkarmak istediğini ve "bilgiyi silahlaştırdığını" öne sürerek, "Rusya'ya basit bir mesajım var. Ne yaptığını biliyoruz ve başaramayacaksın çünkü demokrasilerimizin direncini, açık ve özgür toplumların kalıcı cazibesini ve Batılı milletlerin bizi birleştiren ittifaklara bağlılığını hafife alıyorsun. Rusya, bilgiyi silahlaştırmaya çalışıyor. Rusya, devlet medyası eli ile Batı'da karışıklık yaratmak ve kurumlarımızın altını oymak için yalan haberler yapıyor ve fotoshoplanmış fotoğraflar kullanıyor." diye konuşmuş ve dünyada yaşanan kötü olaylardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

"BİZ DE SENİN NE YAPTIĞINI BİLİYORUZ THERESA"

Bu açıklamalara Rusya'nın cevabı ise gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından İngiltere Başbakanı Theresa May'e "Biz de senin ne yaptığını biliyoruz. Sevgili Theresa, umuyoruz, bir gün Kırım Massandra kırmızı şarabını denersin." ifadelerini kullanarak cevap verdi.