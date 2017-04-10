taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.004
USD
3,7327
EURO
3,9522
ALTIN
150,41
PETR
55,6600

Rusya'dan Türkiye-Suriye sınırı açıklaması

Rusya Dışişleri, Türkiye'nin Suriye ile olan sınırını güçlendirmek için önemli önlemler aldığını söyledi.

10.04.2017 - 12:45
  1. Haberler
  2. Gündem

1

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dmitriy Feoktistov, Ankara'nın Türkiye-Suriye sınır hattını takviye ettiğini, Moskova'nın bu faaliyetleri takip ettiğini kaydetti.

"TÜRKİYE CİDDİ ÖNLEMLER ALDI"

Feoktistov, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada "Türkiye, malların ve yüklerin taşıdığı Suriye ile Türkiye sınır hattını önemli ölçüde güçlendirdi, biz bunu takip ediyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye, yabancı teröristlerin sınırı geçmesini önlemek amacıyla ciddi tedbirleri almış bulunuyor" şeklinde konuştu.

Türkiye-Suriye arasındaki 911 kilometrelik hudutta görevli Türk askeri; 'Türk Seddi' olarak adlandırılan beton bloklar ile örülen duvarla kapatılan sınır hattında sıkı güvenlik önlemi alıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

338
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

159
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

99
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

110
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

139
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

93
Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM