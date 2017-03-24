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Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füzeleri hakkında açıklama

Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, "Türkiye'nin NATO üyeliği S-400 alımına engel değil" dedi.

24.03.2017 - 00:01
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Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füzeleri hakkında açıklama

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kojin, Türkiye ile yapılan görüşmeler hakkında konuştu.

ANKARA'NIN BÜYÜK İLGİSİ VAR

S-400 sevkiyatıyla ilgili Türkiye'yle görüşmelerin sürdüğünü belirten Kojin, "Ankara'nın büyük ilgisi var" şeklinde konuştu.

"NATO ÜYELİĞİ ENGEL DEĞİL"

Gazetecinin 'Moskova'nın bu sevkiyattan korkup korkmadığı' sorusuna yanıt veren Kojin, "Evet, Türkiye bir NATO üyesi, ama korkmuyoruz. Bir şeyi teslim etmeden önce biz, entelektüel faaliyetin sonuçlarını sıkıca düzenliyoruz. Taraflar, silahla neler yapılabileceği ve neler yapılamayacağı konusunda taahhütlerde bulunuyor" dedi.

Ankara ve Moskova, S-400 hava savunma sistemi satışıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini defalarca dile getirdi. Daha önce Rus devlet askeri teknolojiler şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'nın kredi sunması durumunda Türkiye'nin S-400'ü almaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füzeleri hakkında açıklama

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füzeleri hakkında açıklama

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Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füzeleri hakkında açıklama

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füzeleri hakkında açıklama

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