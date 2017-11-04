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Rusya’nın Kanada’ya yaptırım cevabı

Rusya, Kanada vatandaşlarının Rusya’ya girişini yasakladı.

04.11.2017 - 14:15
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Kanada’nın yaptırımlarına simetrik bir yanıt vererek onlarca Kanada vatandaşının Rusya’ya girişini yasakladığını duyurdu.

KANADA VATANDAŞLARI RUSYA'YA GİREMEYECEK

Zaharova konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Simetrik yanıt vermek zorundayız. Karşılık prensibinden yola çıkarak, bazı Kanada vatandaşlarının Rusya’ya girişinin yasaklanmasına karar verildi” dedi.

"KANADA'DA SİYASİ MANTIĞIN ÖNE ÇIKACAĞINI UMUYORUZ"

Giriş yasağı konulan vatandaşların listesinde onlarca kişi olduğunu belirten Zaharova, “İkili ilişkileri bozmaya çalışan Kanada vatandaşlarından bahsediyoruz. Bu yaptırımlar sayesinde Kanada’nın siyasi ortamında mantığın öne çıkacağını umuyoruz” dedi.

"RUSOFOBİK KANADALILAR"

Açıklamada, kaç kişiye yaptırım uygulandığı belirtilmedi, ancak listenin onlarca kişinin yer aldığı uzun bir liste olduğu vurgulanarak, “Listede yer alan isimler sistematik biçimde ikili ilişkileri bozmakla uğraşan Rusofobik Kanadalılar.” ifadelerine yer verildi.

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