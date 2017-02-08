Rusya'nın yeni fenomeni: Kaslı Barbie

Rusya’nın Saratov kentinden 20 yaşındaki Julia Vins, ‘bebeksi’ yüzünün yanı sıra ‘demirden’ kaslara sahip.

15 YAŞINDA BAŞLADI

Spora 15 yaşındayken başlayan Vins, Sputnik’e yaptığı açıklamada daha güçlü olmak istediğini ve günlük antrenmanlarla istediği sonucu alamamasının ardından halter sporuyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

AİLEM ENGEL OLMADI

Instagram’da 416 bin takipçisi olan ve hayatı için tercihlerini hep kendisinin yaptığını belirten Vins “Ailem hiçbir zaman bana engel olmaya çalışmadı, etrafımdaki bazı insanlar beni anlamadı, birçok arkadaşım bu işi bırakıp bir iş sahibi olmamı söylediler. Şimdi birkaç yılın geçmesinin ardından seçimimin doğru bir seçim olduğunu söyleyebiliyorum” dedi.

HAFTADA 5 GÜN

Haftada 5 gün antrenman yaptığını belirten ‘Kaslı Barbie’, “Hazırlık aşamama göre antrenmanlarımın miktarını ayarlıyorum. Yemek yeme biçimim de buna göre değişiyor. Bir yarışmaya hazırlanıyorsam, uygun bir şekilde besleniyorum. Ama haftada bir kez kendime istediğim şeyi yeme izni veriyorum” ifadelerini kullandı.

Boyu 1.65 olan Vins 67 kilo kategorisindeki bir halterci. Vins 220 kilo squat, 120 kilo üst göğüs, 190 kilo deadlift kaldırışı gerçekleştirebiliyor.