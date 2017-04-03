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Rusya'ya eş zamanlı saldırı düzenlendi

St Petersburg'da düzenlenen saldırı ile eş zamanlı olarak Rusya'nın Şam'daki Büyükelçiliği'ne de roket atıldı.

03.04.2017 - 17:43
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Rusya'ya eş zamanlı saldırı düzenlendi

St Petersburg'un Sennaya meydanı istasyonunda yaşanan saldırı sonrasında 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Rusya'ya eş zamanlı saldırı düzenlendi

Bu saldırının düzenlendiği anda Şam'daki Rus Elçiliği'ne de bir saldırı düzenlendi. El Masdar'ın Şam muhabiri Ibrahim Joudeh'in aktardığı habere göre, Suriye'nin başkentindeki Şam büyükelçiliğine roketatarlı saldırı girişiminde bulunuldu.

20 TOPÇU MERMİSİ VE ROKET ATILDI

Joudeh, Şam'daki Rus elçiliğine doğru en az 20 topçu mermisi ve roket atıldığını da sözlerine ekledi.

Rusya'ya eş zamanlı saldırı düzenlendi

TAHRİR EL ŞAM ADLI ÖRGÜT DÜZENLEDİ

Ancak şans eseri kimsenin bu ağır saldırıda yaralanmadığını bildirdi Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı 'Tahrir El Şam' adlı örgütün düzenlediği iddia edildi.

Rusya'ya eş zamanlı saldırı düzenlendi

Rusya'ya eş zamanlı saldırı düzenlendi

Rusya'ya eş zamanlı saldırı düzenlendi

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