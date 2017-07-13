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Rüzgar Çetin taksi kullanıyor

Neden olduğu trafik kazasında bir polisin şehit olmasına yol açan Rüzgar Çetin, Nişantaşı’nda görüntülendi.

13.07.2017 - 06:36
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Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2016 yılı Ocak ayında alkollü olarak direksiyon başına geçti. Gaza bastı, hız sınırlarını aştı. Kullandığı lüks aracıyla bir polis otosuna çarptı. İstanbul Beşiktaş'taki kazada araçtaki polislerden İsmet Fatih Alagöz şehit oldu. Bir diğer polis memuru ise ağır yaralandı. Tutuklanan Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Çetin'in tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesini gerekçe gösteren mahkeme, oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi.

Rüzgar Çetin taksi kullanıyor

TAKSİYLE DOLAŞIYOR

Bu olaydan sonra ehliyetine el konulan, bir daha da direksiyon başına geçmeyen Rüzgar Çetin, önceki gün ise sosyetinin uğrak yeri Nişantaşı'ndaydı. Arkadaşlarıyla buluşan genç adam, bir mekana geçip yemek yedi, uzun süre sohbet etti. Taksilerin daimi müşterisi olan Rüzgar, yine kural bozmadı. Mekandan ayrılırken taksiye binerek uzaklaştı.

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