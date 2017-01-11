Rüzgar Çetin'in mahkemedeki savunması

7 YIL 6 AYLIK CEZA OY BİRLİĞİYLE ALINDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesinin, Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olması, birinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya karıştığı iddiasıyla yargılanan sanık Rüzgar Çetin'e "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezası kararını, oy birliğiyle aldığı öğrenildi.

19. Ceza Dairesinde yapılan duruşmaya, sanık Rüzgar Çetin ve avukatları katıldı.

"TRAFİKTE 30-40'LA İLERLİYORDUM"

19. Ceza Dairesi Başkanı Hasan Dicle, dava dosyasına ilişkin üye hakimin inceleme raporuna göre, duruşma savcısının ve sanık avukatlarının istinaf talebi olduğunu, bu kapsamda duruşma açılarak yargılama yapıldığını söyledi.

Kimlik tespitinin ardından savunması sorulan Çetin, şunları kaydetti:

"Olay olduktan sonra, bugüne kadar ilk günkü gibi hep aynı üzüntüyle yaşıyorum. Bunu da ömrüm boyunca unutmayacağım. Kaza yapacağımı bilmem mümkün değildi. Ben zaten hızlı değildim. Trafik olan bir yolda 30-40'la ilerliyordum.

Rüzgar Çetin'in polis aracına an görüntü kamerada

"ALKOLLÜ HALİM KAZAYA SEBEBİYET VERECEK ORANDA DEĞİLDİ"

Bunların aksi söyleniyor hep, aşırı hız, aşırı alkol... 'Ayyaş şoför' deniliyor. Hiçbiri doğru değil. Bir kadeh alkol içmiştim. Bunun da yasal sınırların içinde olduğunu varsayıyorum. Alkollü halim kazaya sebebiyet verecek oranda değildi. Bir şekilde haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Mağdur oldum. Gazetede terörist gibi, katilmiş gibi yansıtıldım. Ticari hayatım bundan etkilendi.

"TÜRKİYE'DE EN AĞIR CEZALARDAN BİRİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Cezavindeyken, kaza yapanlar teker teker tahliye olurken, bana 'sen ünlü olduğun için çıkamıyorsun' diye söylüyorlardı. Araştırdım, Türkiye'de en ağır cezalardan birini almış durumdayım. Hala da az ceza almışım gibi bana psikolojik baskı uygulanıyor. Sosyal medyada, gazetelerde olsun bundan bahsediliyor. Çok üzgünüm, Allah razı olsun o insanlar büyüklük gösterdiler, beni affettiler."