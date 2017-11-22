Rüzgar Çetin'in yüzündeki iz incelenecek

İstanbul 50'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi sanık Rüzgar Çetin avukatlarıyla birlikte katıldı.

Diğer şikayetçi sanık Ahmet Tigrel'i ise avukatı temsil etti. Söz alan Ahmet Tigrel'in avukatı, "Müvekkilin sabıkası yoktur. Olay meşru müdafaa kapsamındadır. Kül tablası olarak iddia edilen şey muştadır" dedi.

"UFAK BİR İZ KALDI"

Rüzgar Çetin'in avukatının, yüzünde olay nedeniyle sabit iz kaldığı iddiasıyla mahkemeye dilekçe sunması üzerine mahkeme hakimi Rüzgar Çetin'e, "Yüzünde sabit iz kaldı mı?" diye sordu. Rüzgar Çetin ise "Çok ufak bir iz kaldı" yanıtını verdi. Daha sonra ara karar oluşturan mahkeme, olay nedeniyle yüzünde iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Rüzgar Çetin'in Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor istenmesine hükmetti. Duruşma Aralık ayına erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Beşiktaş'taki bir kulüpte 2013 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre, Rüzgar Çetin müşteki Ahmet Tigrel'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve tokat attı. Olayın ardından çıkan kavga görevliler tarafından ayrıldı ve Rüzgar Çetin olay yerinden ayrıldı. 15 dakika sonra olay yerine dönen Rüzgar Çetin, kapıda beklediği Ahmet Tigrel'in üzerine saldırdı; muşta ile yaraladı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması ile Rüzgar Çetin hakkında "silahla yaralama", "tehdit", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Ahmet Tigrel hakkında ise "hakaret" ve "yaralama" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istendi.

Öte yandan, Beşiktaş'ta alkollü içeçek alıp araba kullanınca bir polis memurunu şehit etmiş, diğer bir polis memurunu da yaralamıştı. Şehit polisin ailesi, şikayetini geri çekince Rüzgar Çetin tahliye olmuştu.