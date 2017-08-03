Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, "Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz" diyerek açıkladığı yol haritasında güneşten sonra sıra rüzgâra geldi.

YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için teklifler bugün alınacak.

EN BÜYÜK ÜRETİCİLER TEKLİF VERECEK

Dünyanın en büyük rüzgâr türbini üreticileri bin mW'lık rüzgâr tesisi yarışması için teklif verecek. YEKA yarışması ile ilk defa teknoloji alanında da yerli üretim sağlanacak.

100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM

Bunun için hazırlanan yarışmanın şartnamesine göre yarışmayı kazanan firma, 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile fabrika kuracak.

8 ŞİRKET YARIŞACAK

İhalede dünya rüzgâr enerjisi pazarının yüzde 90'a yakınını elinde bulunduran 8 dev şirket yerli ortaklarla konsorsiyumlar kurarak yarışacak.

Teklif veren firmalar:

Vestas (Danimarka) - Enerjisa

Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji

Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji

Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji