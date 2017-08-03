taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.525
USD
3,5375
EURO
4,1963
ALTIN
144,02
PETR
52,2700

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği rüzgar enerjisi ihalesi 8 şirketin katılımıyla bugün gerçekleşecek.

03.08.2017 - 02:08
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, "Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz" diyerek açıkladığı yol haritasında güneşten sonra sıra rüzgâra geldi.

YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için teklifler bugün alınacak.

EN BÜYÜK ÜRETİCİLER TEKLİF VERECEK

Dünyanın en büyük rüzgâr türbini üreticileri bin mW'lık rüzgâr tesisi yarışması için teklif verecek. YEKA yarışması ile ilk defa teknoloji alanında da yerli üretim sağlanacak.

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM

Bunun için hazırlanan yarışmanın şartnamesine göre yarışmayı kazanan firma, 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile fabrika kuracak.

8 ŞİRKET YARIŞACAK

İhalede dünya rüzgâr enerjisi pazarının yüzde 90'a yakınını elinde bulunduran 8 dev şirket yerli ortaklarla konsorsiyumlar kurarak yarışacak.

Teklif veren firmalar:

Vestas (Danimarka) - Enerjisa
Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji
Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji
Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik
General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

İlginizi Çekebilir
Turizmde Rus rekoru
Antalya'ya geçen yılın temmuz ayında sadece 15 bin Rus'un geldiği kente bu yılın aynı ayında yüzde 4 bin 330 artışla 684 bin Rus geldi.
Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu
2017-2018 eğitim öğretim yılında okul servis ücretleri, geçen eğitim dönemine göre Ankara'da ortalama yüzde 11, İzmir'de ise yüzde 18 arttı
Ankara'da jeotermal kaynak arama saha ihaleleri
Kızılcahamam, Kazan ve Sincan ilçelerinde bulunan bazı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek.
Euro tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Euro/TL kuru, 4.1887 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

37
Negredo imzayı attı

Negredo imzayı attı

19
Muhabire canlı yayında yumruklu saldırı

Muhabire canlı yayında yumruklu saldırı

1
Diyarbakır'da bina çöktü

Diyarbakır'da bina çöktü

1
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

0
Adana'da asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştı

Adana'da asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştı

0
Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM