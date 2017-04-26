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Rüzgarda kapasite artışında Çin lider

Dünya genelinde geçen yıl rüzgar enerjisinde en fazla kapasite artışı 23 bin 370 megavat ile Çin'de gerçekleşti.

26.04.2017 - 14:01
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) "Yıllık Piyasa Raporu'ndan" yaptığı derlemeye göre, dünyada rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,6 (54 bin 642 megavat) artarak toplam 486 bin 800 megavata ulaştı.

Rüzgar enerjisinde geçen yıl en fazla kapasite artışı 23 bin 370 megavatla Çin'de oldu. Böylece rüzgardaki toplam kurulu gücünü 168 bin 732 megavata çıkaran Çin, 28 Avrupa Birliği ülkesinin rüzgardaki toplam 153 bin 729 megavatlık kurulu kapasitesini de geride bıraktı.

TÜRKİYE DÜNYADA YEDİNCİ SIRADA

Çin'i, devreye aldığı 8 bin 203 megavat ilave rüzgar kapasitesiyle ABD ve 5 bin 443 megavatla Almanya izledi. Türkiye kapasite artışında yedinci sırada Türkiye'de geçen yıl yeninebilir enerji alanında en fazla kapasite artışı bin 387 megavatla rüzgarda yaşandı. Böylece 2016 sonu itibarıyla rüzgardaki kurulu güç, 6 bin 81 megavata yükseldi. Türkiye bu dönemede işletmeye aldığı rüzgar kapasitesiyle Avrupa'da üçüncü, dünyada ise 7 sırada yer aldı.

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