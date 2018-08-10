Ryanair pilotları greve gitti

İrlanda kökenli Ryanair havayollarının Alman pilotlarının greve gitmesiyle 250 uçuş iptal edildi. İrlanda, İsveç ve Belçika'da başlatılan grev nedeniyle 50 bine yakın yolcunun mağdur olduğu açıklandı.

ALMANYA'DAKİ GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Alman Pilot Sendikası Vereinigung Cockpit, Avrupa'nın en büyük ucuz yolcu taşıyan havayolu şirketlerinden olan İrlanda merkezli Ryanair'in pilotları için Almanya'da "Çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

GREVLER DEVAM EDECEK

Cuma günü saat 03.01 ile Cumartesi saat 02.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, grevin Almanya'daki tüm uçuşları etkilendi. Ryanair pilotları için çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmemesi durumunda grevlere devam edileceği duyuruldu.

Başlatılan grevin Ryanair'in şirket tarihinde karşılaştığı en büyük grev olduğu belirtildi.