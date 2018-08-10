taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.483
USD
5,9763
EURO
6,8491
ALTIN
232,21
PETR
71,6900

Ryanair pilotları greve gitti

Pilotlar "çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" için Belçika, Almanya, İspanya, İtalya ve Portekiz'de bir günlük greve gitti.

AA | 10.08.2018 - 11:41..
  1. Haberler
  2. Dünya

İrlanda kökenli Ryanair havayollarının Alman pilotlarının greve gitmesiyle 250 uçuş iptal edildi. İrlanda, İsveç ve Belçika'da başlatılan grev nedeniyle 50 bine yakın yolcunun mağdur olduğu açıklandı.

Ryanair pilotları greve gitti

ALMANYA'DAKİ GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Alman Pilot Sendikası Vereinigung Cockpit, Avrupa'nın en büyük ucuz yolcu taşıyan havayolu şirketlerinden olan İrlanda merkezli Ryanair'in pilotları için Almanya'da "Çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Ryanair pilotları greve gitti

GREVLER DEVAM EDECEK

Cuma günü saat 03.01 ile Cumartesi saat 02.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, grevin Almanya'daki tüm uçuşları etkilendi. Ryanair pilotları için çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmemesi durumunda grevlere devam edileceği duyuruldu.

Ryanair pilotları greve gitti

Başlatılan grevin Ryanair'in şirket tarihinde karşılaştığı en büyük grev olduğu belirtildi.

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti

Ryanair pilotları greve gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

1259
ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

809
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

177
Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

287
Şırnak'ta erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

Şırnak'ta erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

51
Alman gazetelerinde konu Türkiye ekonomisi

Alman gazetelerinde konu Türkiye ekonomisi

169
Beşiktaş Kulübü: Çimlerimiz hastalığa yakalandı

Beşiktaş Kulübü: Çimlerimiz hastalığa yakalandı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM